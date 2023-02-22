陳吉仲：綠色照顧站要讓長者活得更健康
2023/2/22 19:36（2/22 20:06 更新）
農委會主委陳吉仲（中）22日前往新北市五股區農會的綠色照顧站視察，並親自動手製作薑黃料理，隨後還和現場長者們一起用餐。中央社記者王鴻國攝 112年2月22日
（中央社記者王鴻國新北22日電）行政院農業委員會主任委員陳吉仲今天表示，綠色照顧站就是要讓在地長者到站共食共餐，或是參加各式各樣活動，讓長者能夠一起生活得更健康。
陳吉仲上午前往新北市五股區農會的綠色照顧站，了解辦理情況，並下場製作薑黃料理，隨後還和現場長者一起用餐，長者們也紛紛上前要求和陳吉仲合影，場面熱鬧溫馨。
陳吉仲在接受媒體聯訪時表示，農委會針對年長者舉辦的綠色照顧站，就是要讓在地長者有機會到站共食共餐，或是參加各式各樣活動，讓稍微年輕的長輩跟較老的長者能夠一起生活得更健康。
他表示，食農教育法中有規定，就是希望全台灣的人民都可以吃得飽，所以農委會今年會跟全國所有農會和所有農村社區，設置至少超過300的據點，每個據點提供相關的糧食援助。
陳吉仲說，糧食援助包括共食共餐、食材暖暖包，讓在農村社區的每個人都不會挨餓，這也是建立韌性國家當中，照顧弱勢族群的一環，農委會今年會針對這個部分全力執行到位。（編輯：方沛清）1120222
農委會主委陳吉仲（左3）22日到新北市五股區農會的綠色照顧站了解辦理情況，並親自動手料理。陳吉仲表示，綠色照顧站就是要讓在地長者到站共餐或參加各式活動，讓長者們一起生活得更健康。中央社記者王鴻國攝 112年2月22日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。