勞動部薪資調查 房務員薪資低於整體清潔人員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北23日電）勞動部今天表示，最新薪資調查，住宿業清潔人員（房務員）經常性薪資低於整體服務業清潔人員，前者薪資待遇仍有改善空間；並提醒若求才有特殊要求，職缺薪資酬應適度調高。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，與交通部觀光局合作辦理第二階段旅宿業專案媒合服務，從去年10月到今年1月，共蒐集106家業者、2579個職缺，其中符合專案媒合薪資標準的有1063個職缺（占41.21%），勞動力發展署共推介3062人，協助業者僱用292人；尚待媒合的職缺已納入今年1月的第三階段專案。

勞動力發展署指出，依據行政院主計總處去年人力運用調查結果，「待遇不符合求職者期待」仍是就業市場供需無法媒合的主要原因。此外，據勞動部最新薪資調查，住宿業清潔人員（房務員）經常性薪資約2萬5436元，也低於整體服務業清潔人員平均經常性薪資2萬7135元，顯見房務員薪資待遇仍有很大改善空間。

勞動力發展署提醒，若求才條件有特殊要求，職缺薪資報酬更應適度調高；具體說明徵才需求條件及回覆未錄用應徵者原因，也會連帶影響專案媒合服務成效。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勞動力發展署指出，有媒體報導雲品飯店指人力招不滿問題，經查雲朗觀光集團去年透過交通部觀光局提報參加專案媒合，提供職缺計35個。其中包含房務員5個（月薪起薪2萬7000元，學歷須高中以上畢業），經推介264人，皆未獲錄取。且今年截至目前，未再向交通部觀光局提報參加專案媒合，而是自行於網站刊登32個職缺，目前持續推介媒合中。

勞動力發展署表示，位處日月潭地區的雲品溫泉酒店今年也向觀光局提報參加專案媒合，觀光局提報參加專案媒合共3個職缺，包含房務員／組長2名，無特殊求才條件，已推介房務員 5 人；但由於酒店交通不便，影響求職者就業意願，將持續推介並運用安穩僱用計畫、訓用合一計畫、職務再設計及跨域就業津貼等措施，促進民眾就業。（編輯：李亨山）1120223