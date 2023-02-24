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北北基桃1200月票 北市籲全額補助國道客運與台鐵

2023/2/24 11:13
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（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北市交通局長謝銘鴻表示，北北基桃1200元月票，預估4縣市須共同負擔新台幣26億元，呼籲中央全額補助國道客運與台鐵；而26億怎麼分還需要精算。

謝銘鴻今天出席交通會報之前接受媒體聯訪，談論北北基桃1200元月票議題。謝銘鴻表示，4市都是樂觀其成，而目前雙北1280月票最高的使用量是34萬，預估加入了國道與台鐵部分，使用量可達76萬。

謝銘鴻指出，財務方面，預估中央會負擔55億元、地方負擔26億元，對地方是滿大的負擔，4個市希望中央多幫忙，能夠全額補助國道客運跟台鐵。

謝銘鴻說，1200元月票牽涉到4個市各種運具的補貼，如何攤分、精算、財源等，都還要提到基北北桃公共運輸發展平台討論，目前沒有具體方案。

而雙北現行1280月票，現在正在討論退場機制，4個市會研擬出一套辦法，之後對外說明。

謝銘鴻說，即使1280月票退場，也會與1200月票無縫接軌、不讓民眾權益受損，並呼籲中央長期規劃，如編列公務預算、修法，或是以特別基金讓這個制度長遠穩定地運作下去，因為牽涉到業者的成本投入以及民眾習慣，財源穩定才是最根本。（編輯：李錫璋）1120224

#謝銘鴻
#北北基桃
#台鐵
謝銘鴻
1200月票拍板 雙北1280定期票退場機制待研商捷運早晚鳥票紓解內科交通？ 交通局：要從長計議
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