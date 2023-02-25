花蓮秀林多起犬隻遭「山豬吊」斷腿 議員籲加強執法

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花蓮縣秀林鄉水源村廢棄樂園周邊近期發生多起犬隻誤觸法規禁用的「山豬吊」陷阱受傷或死亡，民進黨籍縣議員張美慧（中）、無黨籍縣議員楊華美（右）接獲陳情前往會勘，並要求相關單位應加強巡查及執法。（張美慧議員辦公室提供）中央社記者張祈傳真 112年2月25日

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮縣秀林鄉水源村廢棄樂園周邊近日發生多起犬隻誤觸禁用的「山豬吊」陷阱，導致犬隻斷肢或死亡，花蓮縣議員張美慧、楊華美要求相關單位加強巡查及執法，杜絕憾事發生。

動保人士向民進黨籍議員張美慧、無黨籍議員楊華美陳情，住在水源村附近的飼主，發現家中狗狗外出後沒回來，在停業多年的「東方夏威夷」樂園周邊聽到狗的哀號聲，循著聲音發現遭「山豬吊」夾住。

楊華美指出，山豬吊跟捕獸鋏一樣都是明訂禁止使用的。動物保護法與野生動物保育法都已禁用捕獸鋏；農委會也在109年2月11日公告，禁止使用「含金屬材質之套索陷阱」，即是俗稱的「山豬吊」。

張美慧指出，1月至今動保人士在水源村周圍撿獲7個捕獸鋏或山豬吊，周邊居民飼養的狗，多有遭捕獸鋏誤傷或死亡，且地點鄰近社區步道，也威脅居民安全。

張美慧和楊華美要求花蓮縣政府農業處，在縣內野生動物出沒地點懸掛警示紅布條，並於周邊住戶、保護志工建立通報機制，也應加強稽查實體販售地點、網路販售等。

花蓮縣動植物防疫所指出，根據動物保護法第14條之2規定，「非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入捕獸鋏，違者處新台幣1萬5000元至7萬5000元罰緩」，若因此導致動物死亡、肢體嚴重殘缺等，將處2年以下有期徒刑或拘役、併科20萬元至200萬元罰金。（編輯：郭諭儒）1120225