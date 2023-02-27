NCC首度揭密高頻電波監測站 天線陣列有如神秘麥田圈

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NCC揭露位於屏東南州的高頻電波監測站，可以偵測特定頻段、確保電波秩序，圖為位於戶外的天線場域中9組天線的其中1組。中央社記者蘇思云攝 112年2月27日

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（中央社記者蘇思云台北27日電）地處偏遠、人煙稀少的空地，矗立著一座座天線，等距排列成圓形陣，從空中俯瞰宛如台版麥田圈，位於屏東南州高頻電波監測站首度被揭秘，專責揪出漁船通訊、廣播電台等訊號干擾源。

當年國家通訊傳播委員會（NCC）尋找監測站設置場址，耗費不少心力，歷時2年多才在偏鄉屏東南州找到占地18公頃幅員遼闊的空地，NCC說，電波遇障礙物會被削弱偵測廣度，屏東南州週遭沒有高聳建築物，是監測站設置最佳地點。

談起為何要設立監測站，NCC副主委暨發言人翁柏宗解釋，監測站主要有2個功能，第一，若發生頻率干擾時，有人來做申訴，可以透過監測站找出可能的干擾來源。第二，可以針對特定頻率去做監測，因此在頻譜規劃時，也會比較清楚特定頻譜實際使用狀況。

屏東南州高頻電波監測站主要偵測範圍為3到30MHz，是AM廣播電台、漁船電台最常使用的頻段。也就是說，如果有人反應自己的無線電波可能被這些訊號「蓋」過，屏東南州監測站就會負責找出干擾源，解決問題點。

NCC南區監理處處長劉豐章告訴中央社記者，監測站天線布建採取圓形陣列，半徑約25公尺，總共設置9組天線，等於每間格40度就設一組天線，360度每個方位都可以偵測到，天線偵測到的數據再送到機房處理運算，就能找到源頭所在。

先前美國聯邦傳播委員會（FCC）、瑞典漁船都曾反映受到台灣電波干擾，後來清查發現是台灣的廣播電台釀禍。劉豐章表示，早期可能是因為非法電台，隨著地下電台掃蕩後這類案件就少很多，但有的則是因廣播設備誤發訊號所致，通常查到源頭後，1到2天內就能改善。

劉豐章表示，目前有2名南區人員駐守，不過他們各自還要負責屏東、台東等地漁船電台無線電審驗與發照業務，過去查緝非法電台時，也需要開車奔走，工作並不輕鬆。

屏東南州高頻電波監測站於2003年啟用，歷經10多年運作，NCC斥資近新台幣9000萬元更新監測站設備，並於2021年完工，導入更精密儀器，大大提升揪出干擾源能力。

翁柏宗表示，這類高頻電波監測站可以有效維護台灣電波秩序，也有利於國際性電波干擾處理與通訊頻率協調工作，也可提升台灣國際形象。（編輯：潘羿菁）1120227