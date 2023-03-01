柬國爆人染H5N1後死亡 陳吉仲：沒考慮家禽打疫苗

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）H5N1禽流感肆虐全球，世界動物衛生組織（WOAH）去年底討論施打疫苗；柬埔寨近日發布有人確診H5N1後死亡。農委會主委陳吉仲今天表示，國內沒考慮家禽施打禽流感疫苗。

中央社2月下旬綜合外電報導，柬埔寨11歲女童感染H5N1禽流感後死亡，她的父親隨後也驗出陽性。世界衛生組織（WHO）表示，正與柬埔寨合作進行疫調，坦言擔心禽流感出現人傳人疫情。

立法院經濟委員會今天邀請農委會主委陳吉仲就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告並備詢。中場休息，媒體聯訪詢問陳吉仲國內是否有要施打禽流感疫苗，陳吉仲說，目前不考慮，未來要看有效性，還有公衛方面也需考量。

農委會家畜衛生試驗所所長邱垂章告訴中央社記者，WOAH去年底有一場研討論，針對這次H5N1禽流感肆虐嚴重，影響各國產量，會中有國家對施打禽流感動物疫苗進行討論，但就他所知，今年迄今還無結論。

陳吉仲說， 有一些先進國家為了降低H5N1禽流感對家禽的影響，有考慮要施打，但這要視未來技術而定；國內目前沒有考慮要施打。

陳吉仲指出，H5N1會禽傳人，所以原本先進國家都不施打動物疫苗，因為打疫苗雖然可以抑制病毒，但是不好控制，他已請農委會副主委杜文珍與學術界討論。

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陳吉仲進一步指出，若不要讓病毒在地化，則要有更強力的防疫措施，例如2017年為了避免也會禽傳人的H5N6禽流感在地化、對人產生風險，當初採行過7天禁載禁運的強力防疫措施，才把病毒清除掉。

邱垂章補充，國內禽流感的H5N1病毒株跟會禽傳人的H5N1病毒株不同株，若對家禽施打禽流感疫苗會產生抗體，雖然可以抑制病毒，但是病毒為了求生存，也會因此加速變異，不能排除因此變異成會禽傳人；打疫苗如一刀兩刃，要進一步研議、考量；之前國內快速清除的H5N6禽流感，在國外曾發生禽傳人案例。（編輯：李亨山）1120301