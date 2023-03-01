知名紐西蘭品牌奇異果農藥殘留違規 遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）食藥署公布最新邊境查驗違規名單，自義大利進口的紐西蘭品牌Zespri鮮奇異果農藥殘留不合格，約2萬2017公斤遭退運或銷毀。另外有12批智利櫻桃違規，約18.8萬公斤遭邊境攔截。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有25項檢驗不合格產品，包括日本鮮草莓、巴西細黑胡椒粉、法國乾羊肚菇等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，智利櫻桃違規嚴重，食藥署從1月起，針對智利櫻桃進口業者，採百分百逐批查驗，將持續到3月底。

今天又有12批智利櫻桃違規，共約18萬8765公斤遭邊境攔截，沒有流入市面。食藥署北區管理中心科長陳慶裕媒體聯訪表示，智利櫻桃產季通常是從11月至隔年2月，這次的批數是這個產季以來最多，其中約一半農曆年前報驗、約一半則是年後，至今已累計37批違規。

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此外，一批從義大利進口的紐西蘭品牌Zespri鮮奇異果，則是被檢出殘留農藥依芬寧違規。陳慶裕說，依芬寧在國內僅可使用於小麥、竹筍、米等項目，奇異果屬於大漿果類，目前規定不得檢出，因此共約2萬2017公斤依規定退運或銷毀。

陳慶裕表示，這個產品跟業者今年都是第1次違規，接下來將對這個業者從義大利進口的奇異果，從2%到10%的抽驗比率，提高到20%至50%。（編輯：李亨山）1120301