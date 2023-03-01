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防檢局恢復美國4州為禽流感非疫區 有助禽肉供應

2023/3/1 20:10
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（中央社記者楊淑閔台北1日電）防檢局表示，今天經動物檢疫風險諮詢小組會議同意認定美國德拉瓦州、肯塔基州等4州為禽流感非疫區，經農委會公告後，其禽肉將可恢復輸台，有助於穩定國內禽肉供應。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天發布新聞指出，經召開動物檢疫風險諮詢小組會議，專家建議同意認定美國德拉瓦州、肯塔基州、阿肯色州及紐澤西州等4州為高病原性禽流感非疫區，經農委會公告後，這4州禽肉可恢復輸台。

防檢局並說，美國是台灣最主要的禽肉進口國，同意認定美國德拉瓦州等4州恢復為高病原性禽流感非疫區後，將有助於進一步穩定國內禽肉供給。

防檢局說明，世界動物衛生組織（WOAH）過去規定發生過疫情經撲殺、環境消毒等清除處理後，必須有3個月以上沒有案例發生，才能恢復為非疫區，現在已更新為28天。

而美國這次也向農委會提交恢復非疫區資料，內容包括案例發生場實施的緊急應變措施、疫情監測及流行病學調查報告，經與會專家建議同意認定上述4州為高病原性禽流感非疫區。（編輯：陳政偉）1120301

#禽肉
#防檢局
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