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王國材：台捷直航規劃7月開通 桃機出發一週兩班

2023/3/3 19:00
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（中央社記者范正祥台北3日電）民進黨立委邱志偉今天質詢關注台灣與捷克的直航規劃進展，交通部長王國材表示，朝今年7月通航為目標，規劃一週兩班，桃園機場直飛布拉格機場的定期航班。

立法院會今天邀請行政院長陳建仁及相關部會首長，列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。

邱志偉質詢疫後如何吸引觀光客來台議題時提及，台灣與中東歐的關係非常好，包括斯洛伐克和捷克，但現在航線只到法蘭克福，畢竟航點有限，台灣也一直在談跟布拉格直航班機，交通部是否可責成華航儘速跟布拉格談成直航。

王國材回應，立法院長游錫堃對此十分重視，目前朝7月通航為目標，規劃一週兩班，桃園機場直飛布拉格機場的定期航班；現在已經有航權，正在申請每個地方飛航情報區的認可。

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另外，游錫堃今天在臉書發文表示，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）非常關心的台捷直航，將於7月啟航。交通部跟華航對直航議題已評估5年多，他去年7月出訪捷克後，曾請相關部會加速評估；今年2月下旬獲王國材告知，預計今年7月中旬開航，至今仍高興不已。

游錫堃指出，王國材今天在立法院詢答時，向邱志偉明確表示「正往這個方向來走」，他期待維特齊屆時搭乘首航班機再訪台灣。（編輯：林克倫）1120303

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