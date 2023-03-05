七堵清晨6.7度 吳德榮：夜間強輻射冷卻帶來極低溫
2023/3/5 08:34（3/5 08:48 更新）
圖為台北市南港區民眾穿上保暖衣物禦寒。（中央社檔案照片）
（中央社記者張雄風台北5日電）根據氣象局網站，今天清晨最低溫為基隆市七堵區攝氏6.7度。氣象專家吳德榮今天表示，因強輻射冷卻作用帶來清晨極低溫，明天至11日仍要注意日夜溫差大，部分縣市仍有極低溫發生條件。
根據中央氣象局網站，今天清晨平地最低溫為基隆市七堵區6.7度、苗栗縣西湖鄉6.9度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨各地晴朗，花東及其近海有稀疏雲層，花東近山區有零星少量飄雨；夜間「強輻射冷卻」作用，帶來清晨「極低溫」。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天至11日天氣持續晴朗，大氣逐日回暖；白天陽光加熱升溫，夜間有「輻射冷卻」降溫，日夜溫差很大，早出晚歸、應注意衣著調適；今、明白天，北舒適、南微熱，清晨部分縣市仍有「極低溫」發生的條件。
吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，下一波鋒面大約在12日晚至13日晨快速通過，天氣明顯轉變，鋒後有強的乾冷空氣南下，美國模式則模擬，時間慢半天左右；但皆為第8、9天的模擬，有「不確定性」存在，降雨情形及冷空氣等級，須持續觀察模式的調整。（編輯：陳仁華）1120305
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