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基市建議獲回應 台鐵13日起109次自強號增停南港站

2023/3/6 15:31
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（中央社記者余曉涵台北6日電）基隆市政府日前提議台鐵109車次加停南港站獲回應，台鐵局今天宣布，每天上午7時34分由基隆站發車的109次自強號，從3月13日起增停南港站。

台鐵局今天發布新聞稿表示，評估早上通勤通學時間帶，基隆往台北地區的旅運需求，經統計基隆地區旅客先搭乘台鐵列車至台北，再轉乘捷運、公車、及其他運具的人數眾多。

台鐵局表示，其中南港站為台北市東區三鐵共構車站，與台北站一樣具備交通運具轉乘的便利性且距基隆更近，基隆旅客由南港站轉乘可節省更多路程及時間，因此評估後決議從3月13日起，每天上午7時34分由基隆站發車的109次自強號增停南港站。

台鐵局表示，109次自強號客座利用率約80%，較有運能餘裕，且增停南港站對其他列車行駛影響程度較低。

台鐵局指出，109次自強號增停南港站後，將晚1分鐘到達台北站，其他車次時刻暫不調整，並觀察旅客利用情形，做為4月26日年度改點參考。

基隆市政府日前提議台鐵109車次加停南港站，市長謝國樑表示接到台鐵局長杜微來電，杜微對於市府提出的折衷方案表達會好好評估。（編輯：李亨山）1120306

#南港站
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#杜微
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