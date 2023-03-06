4歲女童膚色泛黃 葉黃素補過頭

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4歲女童每天補充葉黃素，膚色出現泛黃，童綜合醫院小兒腸胃科醫師胡書瑋（圖）研判，女童應該是色素累積在皮膚，罹患了胡蘿蔔素血症，肝臟沒有太大的問題，只要停止補充葉黃素，過陣子就會自行恢復。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月6日

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）4歲陳姓女童身體健康，最近家長發現孩子皮膚發黃，就醫未發現任何異狀，經醫師詢問才得知，女童每天補充葉黃素保健眼睛卻補過頭，色素累積在皮膚，罹患胡蘿蔔素血症。

童綜合醫院今天發佈新聞稿指出，這名4歲女童因膚色泛黃，尤其臉跟掌心，先去鄰近診所就醫檢查，發現雖然膽紅素沒有上升，但是鹼性磷酸酶指數（Alkaline phosphatase）上升，擔心是不是肝臟出了問題，就到童綜合醫院小兒腸胃科門診診療。

小兒腸胃科醫師胡書瑋執行腹部超音波檢查，沒有發現女童有明顯異常的地方，再進行問診及身體理學檢查，也發現女童的眼睛鞏膜並沒有變黃，排除了黃疸。

時下3C產品流行，許多小孩都已提前接觸3C產品，胡書瑋仔細追問女童平時有沒有常吃胡蘿蔔之類的黃橘色食物，或是吃綜合維生素，爸爸想起為保健眼睛、預防近視，讓孩子額外吃兒童葉黃素，每天1包，吃了近2個月時間，發現膚色變黃。

胡書瑋研判，女童應該是色素累積在皮膚，罹患了胡蘿蔔素血症，肝臟沒有太大的問題，只要停止補充葉黃素，過陣子就會自行恢復，家長聽完就安心多了，遵照醫囑停用葉黃素2週後，女童的膚色恢復正常。

胡書瑋指出，衛生福利部食品藥物管理署建議，每天補充葉黃素6至10毫克即可。日常生活中，許多食物都含有葉黃素，例如，波菜、、地瓜葉、南瓜、胡蘿蔔、綠花椰菜等，建議以可補充天然食物為主。

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葉黃素及玉米黃素是一種脂溶性營養素，在人體內比較容易累積，平常攝取的許多食物（例如：菠菜、地瓜葉、南瓜、綠花椰菜、胡蘿蔔等等）中也含有豐富的葉黃素，所以當食物加上額外補充保健食品後，會使得每日總攝取進去的葉黃素過量，便會容易在皮膚累積，產生胡蘿蔔素血症。

胡書瑋呼籲，文獻上目前關於葉黃素過量並沒有發現明顯的危害，不過膚色泛黃是比較常見的困擾，建議適度攝取即可。（編輯：陳清芳）1120306