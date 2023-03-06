109車次增停南港站 謝國樑感謝台鐵和立委促成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台鐵局宣布109車次13日起增停南港站。基隆市長謝國樑（圖）6日表示欣慰，並感謝台鐵和立法委員促成，市府會繼續努力增加更多直達車。中央社記者王朝鈺攝 112年3月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆6日電）台鐵局今天宣布109車次13日起增停南港站。基隆市長謝國樑表示欣慰，並感謝台鐵和立法委員促成，市府會繼續努力增加更多直達車。

基隆市政府考量台鐵調度需求，日前提議109車次增停南港站，台鐵局今天表示，經評估後，決議從13日起，每天上午7時34分由基隆站發車的109次自強號增停南港站，增停南港站後，將晚1分鐘到達台北站，其他車次時刻暫不調整，並觀察旅客利用情形，作為4月26日年度改點參考。

對此，謝國樑下午在記者會表示，他感到開心、欣慰，相信對於很多安樂區，甚至許多市區的通勤族，通勤時間一定會有很大改善，感謝台鐵局長杜微重視基隆民意，也要感謝立法委員洪孟楷、邱臣遠和蔡適應促成。

謝國樑說，台鐵直達車的重要性不在基隆捷運之下，只是兩者功能不同，希望日後到南港站轉乘的通勤市民，尤其在雨天高速公路路況不佳時，盡量利用準點較高的火車到南港轉乘，市府會繼續努力，增加更多直達車方案。

蔡適應透過新聞稿表示，13日開始試辦增停南港站後，若沒有太大的問題，他會要求台鐵局在4月26日的改點加入，透過試辦期間也能了解實際影響範圍。

葉姓市民說，從媒體得知109車次加停南港站後，抵達台北站僅晚1分鐘，對台北站下車的旅客影響應該不會太大，基隆通勤族能多個選擇，整體而言應是利大於弊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱姓市民表示，比起區間車，自強號109車次增停南港站應可更快紓解通勤人潮，市民也能在南港站轉乘捷運或高鐵，他贊成加停南港站。劉姓市民說，相較客運在尖峰時段時有誤點或塞車，火車能準點抵達，讓他更能掌握上班通勤時間。

林姓市民說，這對基隆通勤族是一大福音，對於發車班次密集的台鐵樹林、八堵間，能有這樣的安排實屬不易，協助基隆市民在南港車站轉乘捷運進入雙北的各行政區。（編輯：李錫璋）1120306