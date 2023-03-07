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寶來國中合唱團赴韓世界大賽 缺500萬旅費急需挹注

2023/3/7 15:44（3/7 16:06 更新）
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高雄市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團今年7月將代表台灣赴韓國參加第12屆世界合唱大賽，但目前經費尚缺新台幣4、500萬元，盼外界伸援。（寶來國中提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月7日
高雄市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團今年7月將代表台灣赴韓國參加第12屆世界合唱大賽，但目前經費尚缺新台幣4、500萬元，盼外界伸援。（寶來國中提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月7日
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（中央社記者林巧璉高雄7日電）高市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團曾獲第10屆世界合唱大賽金牌，今年7月要代表台灣至韓國參加第12屆世界合唱大賽，目前出國經費尚缺新台幣約500萬元，急需外界支援。

寶來國中告訴中央社記者，寶來國中合唱團成立8年，這次參賽隊伍由寶來國中、建山國小、荖濃國小和尼布恩人文教育關懷協會組成，成員約150人，目前出國經費仍有400~500萬元缺口。

合唱團將在7月8日出發，參加7月10日至12日韓國大賽。寶來國中教導主任鄭文惠說，出國比賽需要足夠經費，為了讓孩子們專心練習、安心學習，希望外界能挹注旅費，合唱團將於6月30日舉辦一場回饋鄉里「愛鄉、愛您」演唱音樂會。

寶來國中發布新聞稿指出，寶來國中與尼布恩人文教育關懷協會，帶領偏鄉學生以歌聲站上國際舞台，於2018年7月在南非茲瓦尼市參加第10屆世界合唱大賽，勇奪公開民謠伴奏組金牌第一名；受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，將後續參賽資格延至今年在韓國舉辦的合唱大賽。

寶來國中指出，8年來合唱團成就不少孩子回鄉服務，讓地方的善良純美繼續傳承，「路斷可以修，心累可以休，只要不放棄希望，成就在不遠處。」（編輯：陳仁華）1120307

高雄市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團夏天將代表台灣出國參加第12屆世界合唱大賽，目前經費仍有新台幣缺口，為讓孩子們專心練習、安心學習，希望外界能挹注旅費，合唱團也將在6月底舉辦回饋鄉里音樂會。（寶來國中提供）中央社林巧璉傳真 112年3月7日
高雄市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團夏天將代表台灣出國參加第12屆世界合唱大賽，目前經費仍有新台幣缺口，為讓孩子們專心練習、安心學習，希望外界能挹注旅費，合唱團也將在6月底舉辦回饋鄉里音樂會。（寶來國中提供）中央社林巧璉傳真 112年3月7日
#鄭文惠
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#第10屆世界合唱大賽
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