外籍大學生端異國料理義賣 為土敘地震災民募愛心

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慈濟科技大學人文室及國際學生聯誼會推出「國際美食」募心募愛活動，8日由外籍學生料理特色美食進行義賣，所得將全數捐給土耳其、敘利亞強震災民。（慈濟科技大學提供）中央社記者張祈傳真 112年3月8日

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）土耳其、敘利亞強震造成5萬多人罹難，重建之路漫長，花蓮慈濟科技大學國際學生聯誼會今天舉辦義賣餐會，外籍學生端出各國特色料理，行銷各國特色同時募集愛心，所得全數捐給災民。

慈濟科技大學人文室和國際學生聯誼會今天合作舉辦義賣餐會，以「東南亞美食」為主題，推出馬來西亞叻沙、印度煎餅、泰國東炎炒麵和印尼國民沙拉加多加多等料理限量供應。

就讀護理系的馬來西亞籍學生陳蔚勤說，因成員分散各科系，可聚在一起的空堂時間有限，籌備期都趁晚上採視訊進行，為了為地震災民盡心力，大家仍努力擠出時間完成料理。

印尼籍學生謝武昇說，義賣活動料理不打折，為做出正宗沙嗲醬，可是跑遍花蓮菜市場、雜貨店及超市才買齊材料，花費1.5小時複雜的料理程序才完成。

聞香而來的護理科二年級學生諶思妤表示，無法到災區第一線協助，就掏出錢包買異國料理，讓慈濟志工採購需要物資援助災民。

慈濟科技大學人文室主任謝麗華表示，每道料理出自外籍生親手烹調，讓台灣學生品嘗到在地異國料理，每筆消費將全數捐給慈濟國際賑災，用於土耳其、敘利亞強震災民。（編輯：孫承武）1120308