更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 生活

迎原住民族運動會 太魯閣族奇萊山取聖火

2023/3/8 17:10（3/8 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
112年全國原住民族運動會24日將在台北市登場，花蓮縣秀林鄉長王玫瑰（左3）8日與太魯閣族耆老前往奇萊登山口，舉行太魯閣族聖火取火儀式。（秀林鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 112年3月8日
112年全國原住民族運動會24日將在台北市登場，花蓮縣秀林鄉長王玫瑰（左3）8日與太魯閣族耆老前往奇萊登山口，舉行太魯閣族聖火取火儀式。（秀林鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 112年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）2年1度的全國原住民族運動會24日將於台北市登場，花蓮秀林鄉長王玫瑰今天與太魯閣族耆老至奇萊登山口舉行太魯閣族聖火取火儀式。

為迎接原住民族運動會，3月1日起至9日由16族分別於各族指定地點進行聖火母火取火儀式，10日將各族母火匯聚至台北田徑場毛公鼎，成為本屆賽會聖火，13日起傳遞到全國各縣市。

太魯閣族聖火母火取火儀式今天在花蓮秀林鄉奇萊登山口舉辦，由耆老準備傳統祭儀器具，向著祖居地方向進行祈福儀式。秀林鄉公所發布新聞資料指出，南投縣平生部落台地是族人最原始的聚居地，因人口增加、耕地有限，部分族人越過中央山脈散居在花蓮縣立霧溪、木瓜溪流域。

日治時期於太魯閣戰爭後，日本人對太魯閣族實施集團移住政策，將太魯閣族人遷移至如今的秀林鄉、萬榮鄉及卓溪鄉延續至今。

王玫瑰說，選在奇萊山登山口作為聖火取火儀式的地點，象徵著太魯閣族為了尋求獵場、延續血脈的勇敢精神，全心向祖靈祈求，讓代表著文化、智慧、勇敢的神聖之火順利引燃。

2023年全國原住民族運動會將於24至27日於台北市舉辦，賽事包括田徑、籃球、柔道、傳統射箭、樂舞、拔河、鋸木等17項目，除了一般運動種類外，還有原住民傳統運動。（編輯：孫承武）1120308

為迎接全國原住民族運動會，3月起由16族分別於各族指定地點進行聖火母火取火儀式，10日將匯聚至台北田徑場，成為本屆賽會聖火。花蓮縣秀林鄉公所於8日與太魯閣族耆老至奇萊登山口舉行太魯閣族聖火取火儀式。（秀林鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 112年3月8日
為迎接全國原住民族運動會，3月起由16族分別於各族指定地點進行聖火母火取火儀式，10日將匯聚至台北田徑場，成為本屆賽會聖火。花蓮縣秀林鄉公所於8日與太魯閣族耆老至奇萊登山口舉行太魯閣族聖火取火儀式。（秀林鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 112年3月8日
#太魯閣族
#王玫瑰
#全國原住民族運動會
王玫瑰
花蓮秀林鄉第3波振興禮金 普發2000元逾萬人受惠
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族