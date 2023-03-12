寶二水庫輸水管爆裂 台水估13日晚間6時全面恢復供水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣寶山鄉寶山路1段一處道路12日中午發生寶山第二水庫至淨水場的輸水管線爆裂，導致柏油路面裂開、下陷及電線桿倒塌。（寶山鄉長邱振瑋提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北12日電）新竹縣寶山鄉寶山路1段一處道路，今天中午發生寶山第二水庫至淨水場的輸水管線爆裂，台灣自來水公司表示，已成立緊急應變小組規劃臨時供水站與水車運補路線，明天（13日）中午12時修復後，估明天晚間6時全面恢復供水。

台灣自來水公司傍晚發布新聞稿，今天上午11時接獲水利署通報，新竹縣寶山鄉楓橋派出所前約200公尺附近路面有漏水，水利署北水局廠商開挖後發現，是2000公釐鋼管焊道漏水，台水立即進行緊急供水調配，縮小停水影響範圍，今天下午2時起開始停水。（停水資訊查詢點這裡）

台水表示，水利署預估將在明天中午12時完成修復，台水配合水利署修復漏水點後，辦理復水作業，預計明天晚間6時全面恢復供水。

台水表示，已經在今天中午12時36分成立緊急應變小組，目前正規劃臨時供水站與水車運補路線，相關資訊後續將公告在台水官方網站上，停水資訊可到台水公司停水公告查詢網頁查詢。

台水表示，感謝水利署週末期間搶修，如果民眾在搶修期間有用水疑慮，可撥打台水24小時免費客服專線1910詢問。（編輯：蘇志宗）1120312