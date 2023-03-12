寶二水庫輸水管爆裂 路面塌陷水噴約3樓高

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新竹縣寶山鄉寶山路1段一處道路12日發生寶山第二水庫至淨水場的輸水管線爆裂，導致柏油路面裂開、下陷及電線桿倒塌，爆裂當時因水壓很大，導致自來水一度向上噴發約3層樓高。（寶山鄉長邱振瑋提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月12日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣12日電）新竹縣寶山鄉寶山路1段一處道路今天中午發生寶山第二水庫至淨水場的輸水管線爆裂，導致柏油路面裂開、下陷及電線桿倒塌，自來水公司已派員前往處理，預計下午開挖搶修。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋向中央社記者表示，中午12時許接獲通報，寶山路1段379巷一處道路發生水管爆裂，經了解為寶山第二水庫至淨水場直徑2公尺輸水管線。

邱振瑋表示，經向自來水公司了解，爆裂的地方是輸水管轉彎處，導致路面大面積掏空、電線桿倒塌，爆裂當時因水壓很大，導致自來水一度向上噴發約3層樓高。

邱振瑋說，截至下午1時30分，爆裂處的水已排除差不多，自來水公司將派員到場開挖進行焊接作業，再將道路進行回填。經向自來水公司了解後，後續將規劃民生用水調整，先加大寶山水庫出水量，再陸續恢復供水情況。

經濟部水利署北區水資源局副局長郭耀程向中央社記者表示，新竹地區每日用水約57萬噸，已調度石門水庫18萬噸、永和山水庫5萬噸、隆恩堰5萬噸，加上寶山水庫可正常出水20萬噸，目前仍有約9萬噸水缺口，將由自來水公司進行民生用水調整，新竹科學園區用水則不受影響。

郭耀程說，這條從寶二水庫至淨水場間的輸水管線為鋼質材質，全長約7公里，研判是台灣因地震頻繁，導致水管轉彎處弱面有些微損傷，承不住高壓而爆裂，平時定期檢查並未發現異狀，下午由工程人員到場搶修，預計明天中午恢復正常供水。（編輯：方沛清）1120312