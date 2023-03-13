廉航機票月繳受歡迎 12期平均每月600元

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旅遊電商平台易飛網2月推出廉價航空機票月繳制，開票量持續攀升，旅遊目的地仍是日本、韓國最受歡迎前2名，以12期為例，平均每月繳交新台幣600元。（易飛網提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月13日

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）旅遊電商平台易飛網2月推出廉價航空機票月繳制，開票量持續攀升，以12期為例，平均每月繳交新台幣600元；台灣民眾搭廉航旅遊，有9成選擇去日本。

易飛網今天發布新聞稿指出，機票月繳制推出至今，除銷售量較1月成長近4成，也已恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前同期逾6成水準，今年2月單月廉航機票營收更推升至8位數。

易飛網針對「易飛網廉航機票網」做大數據分析，結果顯示，最熱門銷售航段前5名都由台灣虎航包辦，分別為台北─東京、台北─大阪、台北─沖繩（琉球）、台北─首爾及台北─曼谷，旅客整體平均購買廉航機票價格約7200元，若使用12期分期機票月繳制方案，每人平均月繳600元。

易飛網調查發現，整體購買廉航機票的旅客以20至40歲為大宗，往東北亞的旅客中，高達9成選擇赴日本旅遊，其中逾6成以東京為目的地，其次為大阪，而日本2線城市航點也逐步復航中；東南亞則以赴泰國旅客占5成7最多，其中有8成飛往曼谷；越南居第2，以前往峴港的旅客居半數為大宗。

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易飛網指出，去年10月13日國境開放至今已滿150天，受全球性通膨墊高成本等因素，低成本航空（廉航）的低票價絕對優勢也遭遇挑戰，易飛網2月與中國信託銀行合作，推出機票月繳制，盼解決旅客對機票價格居高不下的煩惱。

易飛網廉航機票網共有15家廉航票源供旅客自由選擇，來回可搭配不同航空公司的班機，可不同航點進出，也可線上加購行李及餐食，比價、訂位一站搞定。（編輯：李亨山）1120313