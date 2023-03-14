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保育豬舍換氣降溫智能化 改善豬緊迫增經濟效益

2023/3/14 12:47
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（中央社記者楊淑閔台北14日電）畜產試驗所今天發布智能化保育豬舍換氣降溫系統開發成果，以100頭保育豬場來說，自動化調節可降低濕度、改善通風，減緩豬隻緊迫現象，且每年可增加經濟效益新台幣10萬元。

行政院農業委員會畜產試驗所發布新聞指出，雖然國際上有關畜舍自動化設備已相對成熟，但是價格偏高、後續維修繁瑣，畜試所因應國內多為中小規模豬場，研發適合業者使用的設備。

畜試所說明，國內豬場多為開放式或半開放式建築，採自然通風或加裝風扇，並依靠經驗以人力開、關風扇，即時性、精準度比較低，且耗費人力。

畜試所助理研究員陳益隆說，以100頭保育豬場試驗，使用智能化的保育豬舍進行換氣降溫時，依照豬舍的溫濕度變化自動啟閉風扇，並依不同溫度調節風速。

除了畜舍現場有感測器監控，陳益隆指出，此系統設備還能接收氣象局預報資料，依據相關資料執行預先開、閉功能，提高溫度、濕度的控制效果，同時可用手機操控，增加便利性。

陳益隆說，此系統經試驗顯示，可明顯降低環境濕度、改善畜舍通風，達到改善豬隻熱緊迫現象，以及有效提升豬隻飼料效率的成果，以100頭保育豬場的規模計算，每年減少人力成本支出、增加飼料效率等效益約10萬元。

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陳益隆表示，此設備約52萬元，每年保固費用3萬元，合計8年可以攤提完成，若以10年間投入1元換算，可回收1.23元，依此數值多出0.23元效益，目前已有養豬業者詢問，但是還沒正式使用。

陳益隆補充，根據中央畜產會111年11月調查統計，國內有5900多場豬場，199頭以下2007場、200到999頭2301場、1000頭以上1560場，其中有的業者自行養保育豬（6週齡到16週齡），有的由肥育場養育後接手，都可以運用此系統。（編輯：管中維）1120314

#陳益隆
#畜試所
#豬舍
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