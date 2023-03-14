留學台灣 亞太教育者年會展現高教魅力

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）2023年亞太教育者年會於泰國曼谷登場，是疫情以來睽違4年首度恢復實體會議，台灣大秀Study in Taiwan高教魅力，展現台灣國際學研合作實力，迎接疫後復甦的國際學生交流動能。

2023年亞太教育者年會自3月13日至17日舉行，台灣由教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀率團，高等教育國際合作基金會統籌，台灣今年有32所大學校院及中研院、共計70名代表聯合參展，透過展攤及講座發表，向與會近60國、2000多名代表，傳達台灣學研交流環境。

據高等教育國際合作基金會新聞稿指出，依教育部統計，111學年度境外學生，包含學位生及非學位生超過10萬人，來自新南向區域的境外生共6萬6087人，占比高達64%，等於每5名境外生就有3人來自新南向國家；其中，泰國以4047人位居第四大來源國。

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高等教育國際合作基金會表示，今年參展陣容包括9所技職校院，凸顯台灣技職教育接軌產業實務的辦學硬實力。政府持續以優秀外國青年來台蹲點計畫、新南向培英專案、台灣獎學金等措施，獎補助更多優秀的亞太學生來台研修、就讀，同時藉由教育展的舉辦，強化留學台灣的品牌形象。

今年台灣館的視覺亮點是鮮明優美的山稜地貌，帶出天燈、台灣黑熊、梅花鹿等特有生物及文化意象，呈現台灣高教豐沛多元且自由的環境優勢。今天下午更在台灣館舉辦Happy Hour活動，以輕食飲品吸引與會代表親洽了解，與台灣各校代表互動熱絡，增進多邊交流機會。（編輯：李亨山）1120314