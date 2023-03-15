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台大試辦3教室供午休 學生再爭取耳塞、抱枕

2023/3/15 19:43
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（中央社記者陳至中台北15日電）台灣大學校園廣大，且通勤師生眾多，學生常抱怨缺乏午休空間，校方同意本週起試辦3間教室開放午休，學生會更考慮再爭取擴大，並提供耳塞、抱枕等設施。

台大學生會長孫語謙接受中央社電訪表示，4年前學生會曾爭取在校總區第一活動中心地下室，設置一個有沙發、床鋪可以躺著的休息空間。眼看就要成功，卻在試辦前夕地下室淹水，校方後來評估，覺得場地不適合，這個議題就停頓了下來。

孫語謙表示，今年寒假期間，學生會的學權部重啟討論，覺得可先從既有空間著手，先借教學館的3間教室作為午休空間，也先不強求「全時段」，獲得校方同意。

根據學生會臉書（Facebook）公布的訊息，本月13日到6月19日開放共同、普通、新生3間館舍的3間教室，每天12時20分到下午1時10分，教室內避免交談、開手機鈴聲，夏天會開放冷氣，但學生要自行保管個人物品，並維持場地清潔。

學生會指出，現階段暫不開放躺睡，未來將視回饋意見，考慮增設瑜珈墊，或是提供耳塞、抱枕、鯊鯊（指著名家具賣場的抱枕玩偶）等，並爭取延長開放時間，或是開放不同的館型。

孫語謙表示，這項措施是從學生的角度出發，試辦階段會瞭解各教室的狀況，看看哪些教室更適合午休，也會向校方再爭取其他的休息設施。（編輯：陳政偉）1120315

#孫語謙
#台大
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