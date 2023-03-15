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壽山動物園攜手打狗領館及義大世界 推超值優惠

2023/3/15 21:17
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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）為推廣動物認養，高雄市壽山動物園與義大遊樂世界推出「雙園護照」；另外，壽山動物園也攜手英國領事館推優惠，憑壽山動物園門票可享英國領事館購票優惠價49元。

高雄市政府觀光局長高閔琳今天表示，動物園是親子旅遊首選，這次首度跨域結合市區文化景點及遊樂園區，歡迎親子共遊英領館及義大遊樂世界，感受高雄人文歷史及豐富多元的觀光特色。

觀光局新聞稿表示，義大遊樂世界響應壽山動物園動物認養計畫，即日起至5月31日止，在義大世界網路商城推出原價新台幣6500元、限量3280元的「雙園護照」（義大遊樂樂園+動物園）；持有護照可親子暢遊義大遊樂世界，並獲得壽山動物園動物認養人資格1名、免預約無限次遊園資格1年。

每售出1張「雙園護照」，義大遊樂世界就捐贈500元認養壽山動物園可愛動物，讓更多動物獲得更優質照顧。詳細內容可至義大世界網路商城 https://reurl.cc/mlDzVW查詢。

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隨壽山動物園重新開放，民眾規劃壽山周邊行程，壽山動物園也與鄰近文化景點「打狗英國領事館」合作聯手推優惠。這項「壽山好朋友，一日玩透透」活動，憑動物園門票票根，在6月30日前到打狗英國領事館文化園區參觀，可享49元門票優惠，還可折抵園區內飲料消費。

此外，兒童節5天連假，壽山動物園連假門票將於17日上午10時起在動物園官網、ibon及kkday開放預購。現場售票名額有限，建議民眾先到官網(http://kh-zoo.kcg.gov.tw )、ibon (https://reurl.cc/06moOo )及kkday(https://reurl.cc/85YOg7 ) 三大購票平台預購，以免向隅。（編輯：孫承武）1120315

#壽山動物園
#高雄市政府觀光局長
#高閔琳
高閔琳
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