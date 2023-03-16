家庭看護移工流失 監院促政院研議維護僱用安定

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（中央社記者陳俊華台北16日電）監委鴻義章今天說，疫情期間移工跨業轉換就業機會增加，加劇家庭看護移工流失，衝擊重度失能被照顧者的照顧品質，監院請行政院督促所屬積極研議，維護家庭看護移工勞動品質與僱用安定。

監察委員鴻義章、王幼玲、紀惠容透過新聞稿表示，社會福利及衛生環境委員會15日通過3人所提調查報告，家庭看護移工的工作型態、工作與休息時間與受僱於事業單位的勞工明顯不同，與照顧任務不相等的低薪、長工時、無休假等。

監委指出，勞動部未能深究家庭看護移工跨業轉換的根因，僅修正「外國人受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」，增加移工轉換的條件，無法真正解決家庭照顧人力流失問題；因修法溝通不足，造成爭議不斷，均有欠當，勞動部允應檢討改進。

監委說，台灣的長照布建速度，趕不上人口老化，為回應民眾對照顧服務的需求，勞動部開放引進家庭看護移工；調查發現，勞動部與衛福部等相關部會，多年來從未進行跨部會整合，建立可長期運作的長照人力制度，請行政院督促確實改善。

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監委表示，行政院宜正視政府政策出現多頭馬車，督導建立可長期運作的長照人力制度，以讓家庭照顧者或家庭看護移工，能真正獲得喘息與支持。

監委指出，家庭看護移工承受高照顧負荷，但勞動條件卻未受保障，薪資遠不及產業移工；在身心面臨極大壓力下，要想合法轉換又有諸多限制及困境，衍生更多問題，勞動部、衛福部允應積極協助增進移工的照顧知能，以共同維護家庭看護移工的勞動品質與僱用安定。（編輯：林興盟）1120316