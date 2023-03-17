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18日鋒面掠過 北部東半部轉濕涼

2023/3/17 09:04
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（中央社記者余曉涵台北17日電）氣象專家吳德榮今天表示，18日微弱鋒面掠過，東半部及大台北東側雲量漸增，偶有局部短暫雨，氣溫也會稍微轉涼。20日白天起至24日，各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天各地晴時多雲，白天微熱、晚偏涼，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天微弱鋒面掠過、東北季風影響，東半部及大台北東側雲量漸增，偶有局部短暫雨機率；北台稍轉涼，中南部影響很小。

吳德榮指出，19日持續受微弱東北季風影響，東半部偶有局部短暫雨，大台北晚間亦偶有局部短暫飄雨的機率，北台白天氣溫略升，中南部晴時多雲，日夜溫差大。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，20日白天起至24日南方氣團逐漸增強，各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大，西半部清晨及金馬易有霧。

吳德榮指出，22日到24日暖熱如夏，各地區最高氣溫皆將升至攝氏32度以上。（編輯：郭諭儒）1120317

#吳德榮
#大台北
吳德榮
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