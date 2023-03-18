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台大：與京都大學比肩 盼2027年看齊東京大學

2023/3/18 10:38
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（中央社記者陳至中台北18日電）台灣大學校長陳文章上任後，今天第一次主持校務會議，他提到台大各項數據，可與日本的京都大學比肩，希望2027年可與東京大學看齊，更長遠的目標是往UCLA（加州大學洛杉磯分校）邁進。

陳文章今年1月上任台大校長，今天在校務會議中提出報告書，希望將台大打造成世界級學府，展現百年的榮耀。

陳文章提到，近期已到教育部做「高教深耕」的報告，提出台大的優勢是領域多元、研究卓越，2022年各項數據已經跟京都大學很接近，中期標竿是與東京大學看齊，長期標竿是追上UCLA。

不過，英國泰晤士高等教育特刊日前公布的2023世界大學排名，台大名次比去年的113名，退步到187名。陳文章認為，國際評比往往是冰冷的數字，無法真實反映台大的人才培育與社會貢獻。尤其有些排名指標是學校無法掌控的，例如聲望評比。

陳文章以最近的全球最佳醫院榜單為例，台大醫院被評為世界第249名，很多學者都感到意外，認為台大醫院至少應是世界前100名。

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陳文章強調，台大的教師非常努力，近年包括每名教師論文被引用數、高度引用論文數都逐年增加，頂尖及卓越期刊論文數，每年也都能維持在60篇左右；另外在22項ESI（Essential Science Indicators）學科領域中，台大有19項進入世界前1%。

陳文章也提到台大近年的產學合作績效，技術移轉案從2018年的94件，到2022年成長為214件，金額達到新台幣7.9億元，產學收入達到40億元。（編輯：李亨山）1120318

#台大醫院
#陳文章
#東京大學
陳文章
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