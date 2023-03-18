竹北市普發6000元紓困金 第2階段網路申請開跑

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）新竹縣竹北市分3階段普發市民民生紓困金，每人新台幣6000元，第2階段E化申請今天展開，竹北市公所並在竹北市斗崙里集會所設置E化申請櫃台，協助有需要的民眾可以申辦。

竹北市公所今天提供新聞資料指出，竹北市民生紓困金發放，第1階段以弱勢族群及66歲以上長輩優先，15日上午8時透過「溫馨直送」方式把民生紓困金匯入1萬2951萬名符合資格市民的帳戶。

市公所表示，第2階段E化申請自今天上午9時開放，市公所同步於斗崙里集會所設置E化申請櫃台及指揮中心，竹北市長鄭朝方到場向民眾解說E化申辦流程。

鄭朝方接受媒體聯訪時指出，市公所整合戶政、社政、資安、金融機構、資訊機構等跨平台合作，E化層級建置系統，今天的網路申請都很順暢；截至中午12時，已有2萬5000人上網申請完成。

他表示，竹北市的6000元民生紓困金是竹北市公所自行提撥發放，這是「竹北獨有」與中央普發的6000元振興金為不同款項，因此加總後，竹北市民每人將可獲得1萬2000元津貼。

62歲周姓女子告訴中央社記者，她對網路不熟，使用智慧型手機時曾不慎遭到詐騙，加上有朋友也曾遭詐騙數百萬元，因此今天特別到E化櫃台現場申請「比較安全」，對於市公所提供這項服務，她感到溫馨又安心。

范姓竹北市民說，他住家就在斗崙里集會所附近，為求謹慎，他上午帶著相關證件、資料到E化櫃台申辦，希望在申請過程若遇到問題時可請現場人員協助。

竹北市公所指出，市公所在合法程序、合理不排擠公共建設、合乎民情下獲得竹北市民代表會支持，通過編列12億7000萬元紓困金經費，並採取「溫馨直送、E化申請、現金領取」3階段發放。

第2階段E化申請，竹北市公所表示，即日起至3月25日止，透過官方申請網址（6000.zhubei.gov.tw）可24小時線上申辦，市公所同步在斗崙里集會所設置E化申請櫃台及指揮中心，申請期間每日上午9時至下午4時有工作人員在場協助不諳電腦操作的市民進行申辦。

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市公所指出，第3階段「現金領取」將在4月8日至4月10日展開，符合資格市民須攜帶身分證、委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。

竹北市公所為減緩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的經濟衝擊，研擬發放民生紓困金，獲得竹北市民代表會支持，通過「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，凡今年1月12日前設籍竹北市可領6000元紓困金。（編輯：戴光育）1120318