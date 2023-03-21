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消除種族歧視日 移民署首辦多元文化方案競賽

2023/3/21 12:15
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（中央社記者黃麗芸台北21日電）今天是「國際消除種族歧視日」，移民署表示，為推廣相關精神及發揮新住民多元文化，首辦多元文化樂活創新行動方案競賽，以促進多元族群共榮。

移民署透過新聞稿表示，今天是「國際消除種族歧視日」，為推廣「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）」精神及發揮新住民及其子女多元文化特色，首次辦理「多元文化樂活創新行動方案競賽計畫」，共計37隊參賽，甄選出10支獲獎隊伍、計41人。

移民署說，競賽計畫執行過程中，特別安排業師輔導，各隊克服各種困難，利用學校課程教學、社區活動或舉辦園遊會方式，讓社會大眾親自體驗異國飲食、服裝、音樂、舞蹈及遊戲等，認識多元文化，增進理解與尊重。

移民署指出，這次獲獎隊伍「客緬相傳」，由客家人與緬甸籍新住民組成，希望透過客家粢粑、燈籠與緬甸傳統美食泡魯達手作體驗，讓緬客文化交織，翻轉大眾對新住民刻版印象。

同樣獲獎隊伍還有，擁抱金門「心」住民。移民署說，國立金門大學社工系師生藉由舉辦園遊會，設計活動遊戲，讓社區民眾在香港、越南、印尼、馬來西亞及泰國等不同國籍關主帶領下，體驗馬來西亞的Ceper瓶蓋遊戲及Colek Lidi筷子疊疊樂等遊戲，從中認識不同文化。

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移民署長鐘景琨表示，消除種族歧視觀念除宣導教育外，還需具體行動，這次計畫在新住民親自參與推廣，落實在日常生活中，也在校園及社區營造多元文化氛圍，讓社會大眾更加認識多元文化，進而消除種族歧視，創造多元種族、族群共榮的社會。

移民署自民國109年起陸續進行法規檢視、種子人員培訓及首次國家報告撰寫訓練等工作，並於去年12月對外公開發表首次報告，讓台灣人權發展邁向新的里程碑。（編輯：方沛清）1120321

#移民署長
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