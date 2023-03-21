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8類對象擬8月起禁PLA塑膠 業界盼組共同研究小組

2023/3/21 13:46
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（中央社記者張雄風台北21日電）環保署擬8月起限制8大對象使用生物可分解塑膠（PLA）製品，今天邀業者及環團研商。業界提議結合環保署、環團和業界組成研究小組，進行共同測試，得出的結論才能令各界認同。

行政院環境保護署召開「免洗餐具限制使用對象及實施方式公告事項第二項」修正草案研商會議。

環保署擬訂8月1日起，針對公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類管制對象，限制使用PLA（生物可分解塑膠）製品。

有業者表示，草案2月預告、半年後就要實施，廠商遇到這樣政策修改，因應的時間很短，希望能有更長的寬限期；遺憾環保署是用「禁用」而不是「輔導」，對業界而言，配套沒有很完整。

也有業者提到，其實業界有針對PLA研究，但做出來的成果沒有人要相信，能否結合環保署、業者及環團，成立研究小組，共同測試得到共同結論，才能有公平公開的資訊。

業者說，業界的研究是PLA排碳量只有原始塑膠的1/3，環保署宣布限用是將「對環境有益的塑膠產業扼殺在搖籃」。

環團認為，業者說PLA能達到碳中和是「過於美化」，完全碳中和是有困難的，因此還是要適材適用；或許相較於傳統塑膠較好，但也不一定能完全取代，PLA使用量較大的會是生鮮包裝盒、托盤等，但之前評估PLA產量還沒有辦法完全取代PET。

然而環團也認同共組研究小組的提議，希望能藉此獲得各方都能認同的結論。

環保署回應，沒有真的要扼殺生物可分解塑膠，此次修正是針對8大行業免洗餐具的部分，並不是完全否定其價值；目前生物可分解塑膠的確干擾到回收體系，因為PLA本身設計還是生物循環，而不是回收再製，是有一些差異。

環保署說，PLA在本質、使用目的上的不同，的確需要走適材適用的方式，如不易回收或回收再製沒有效益的物品，可能需要在前端用途上再做區分。

環保署表示，明天仍然會邀集不同業者再召開研商會，持續收集各界意見。（編輯：管中維）1120321

#免洗餐具
#PLA
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