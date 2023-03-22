突尼西亞、義大利科展 台灣學子都抱回金牌

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台灣學子參加3月17日到21日舉行的突尼西亞國際工程與科技節，抱回1金1銀。（國立台灣科學教育館提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年3月22日

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（中央社記者陳至中台北22日電）國立台灣科學教育館選拔優秀高中學生，參加海外科學展覽會，在義大利科展、突尼西亞國際工程與科技節，都抱回金牌，獲獎率達100%。

科教館今天發布新聞稿表示，今年從「台灣國際科學展覽會」中選拔優秀學子到海外參加科展，於3月18日到20日在米蘭舉行的義大利科學展覽會（I giovani e le scienze），拿下2面金牌。

其中一面金牌來自北一女中學生李昀臻、趙曼甯的作品「以粒線體轉移治療人類血管內皮細胞的動脈粥狀硬化疾病」，她們透過研究發現，粒線體除可改善擾流組細胞的呼吸鏈功能，也能有效改善細胞的有氧呼吸與產能代謝。

科教館轉述，評審們認為上述作品有望開創治療心血管疾病的創新療法，因此除榮獲大會金牌獎外，更獲得參賽選手們票選最喜愛作品。

新竹科學園區實驗高中學生陳亭儒、王允芊的作品「以深度學習進行心音及高血壓關聯性之研究」也拿下金牌，她們提出以Convolution Neural Network（CNN）模型由受測者心音預測出其血壓層級，並區分長期高血壓和運動高血壓的可行性，未來可望應用於穿戴型裝置，以非加壓的方式準確且持續地監測血壓。

另外，台灣學子於3月17日到21日舉行的突尼西亞國際工程與科技節，也傳回好消息。台北市薇閣高中學生方子珊以「從篩選植物澱粉與顆粒製程改質到手術防沾黏之效用評估與材料檢測」獲得大會金牌獎殊榮，更入選年度TOP 10以及大會GRAND AWARD第3名，囊括3項大獎。

方子珊嘗試開發粉末顆粒的防沾黏材料，以改質天然植物澱粉出發，藉由澱粉粉末形成水膠而使得傷口不沾黏，再藉由自身降解達到癒合效果，有望未來在臨床上使用。

北一女中學生陳薇安、劉芷言則以作品「合成CaMKII抑制劑作為抗癌潛力藥物」，從突尼西亞抱回銀牌獎、Journal4Youth期刊特別獎。她們在研究中發展出一套新穎的製藥流程，受到評審肯定。（編輯：張雅淨）1120322