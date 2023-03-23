修車廠成傷鳥中途之家 黑手鳥爸助上千隻鳥回歸自然

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮修車廠師傅賴俊聰是花蓮野鳥學會的「黑手鳥爸」，照料傷鳥12年，累積豐富救援經驗，收到傷鳥後會先評估傷勢，安排後續治療及照顧，直到鳥類復原後野放。中央社記者張祈攝 112年3月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮修車廠師傅賴俊聰是花蓮野鳥學會的「黑手鳥爸」，在修車廠建立傷鳥中途之家，修理故障車輛還要照料傷鳥，12年來與鳥會志工協力照料上千隻傷鳥，復原後野放回歸自然。

賴俊聰是台南人，30多年前在花蓮當兵，退伍後留在花蓮就業，因為喜歡動物，常跟著愛鳥人士看鳥，花蓮野鳥學會十多年前要建立傷鳥中途之家，賴俊聰位在花蓮市的修車場有閒置空間，就暫時設在這裡，至今累計照顧過上千隻傷鳥、逾150種鳥類。

賴俊聰誤打誤撞成為「黑手鳥爸」，往返在故障車輛及傷鳥間，遇到須頻頻餵食的雛鳥，就把鳥籠帶在身旁，若有民眾送傷鳥來，還得放下修車工作，先初步檢傷、記錄基本資料，協助送獸醫院治療或留在中途之家觀察。

談起照顧傷鳥，賴俊聰有滿滿「鳥爸經」，曾跟鳥友合力照顧過30隻因地震落巢小雨燕雛鳥，平均每10分鐘要餵食一次，長達1個月長期抗戰，是最辛苦的一次。

為了餵食及檢傷，經常須近距離與傷鳥接觸，身上大小傷痕數也數不清，賴俊聰說，今年初收到病懨懨的東方白鸛，送來時都蹲在牆邊，因狀況很不好，特別費心照料，隔天進籠餵食時，東方白鸛突站起來朝他頭部攻擊，嚇得他趕緊逃出。

賴俊聰說，印象最深刻是曾照顧過台灣少見的紅尾熱帶鳥，這種海鳥分布在熱帶海洋，疑似因颱風落難，遇到沒見過的物種，要特別向專家確認飲食及照顧方式，經照料恢復活力，2週後順利野放。

賴俊聰說，即便再稀有、再喜歡的鳥類，只要經判斷體力恢復、天氣許可，傷鳥最晚2週後就要野放，有時心中難免不捨，但看到經手照顧的鳥類健康在空中飛翔，心裡很有成就感。

「不是每一次救傷都能成功，但每一次都會盡力救援」，賴俊聰說，曾收過一隻大冠鷲因受傷截肢，評估沒辦法野放，志工輪流幫牠復健，2年後仍離世；目前中心住最久的是被棄養的台灣藍鵲，因具攻擊性、單眼受傷，評估後無法野放，已照顧5年多。

賴俊聰說，照顧傷鳥需要耐心跟經驗，目前固定照顧傷鳥的志工只有2人，最近有跟東華大學合作學習課程，上課期間會有學生來協助照顧，鳥會更需要可長期協助的志工，退休人士或家庭主婦都很適合，希望能有更多人加入救援傷鳥行列。

花蓮縣野鳥協會理事長劉國棟呼籲，民眾在野外看到雛鳥從鳥巢掉落，記得先觀察周邊環境，只要確定沒有貓、狗或車子經過，就放在原地不要觸碰，鳥媽媽會回來。

劉國棟說，若撿到傷鳥，可先給水及保溫，不要嘗試自行餵食，避免餵錯食物造成傷害，或送到傷鳥中心、動物醫院等地區接手。（編輯：陳仁華）1120323

位於花蓮市和平路靠近太平洋公園的修車廠後方，是花蓮野鳥的傷鳥中途之家，12年來照料上千隻傷鳥。中央社記者張祈攝 112年3月23日