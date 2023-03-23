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雲林台西黑羽土雞場確診禽流感 撲殺1.6萬隻

2023/3/23 19:41
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（中央社記者曾以寧台北23日電）防檢局今天表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣台西鄉1間黑羽土雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所撲殺、銷毀黑羽土雞共1萬6030隻。

農業委員會動植物防疫檢疫局今天發布新聞稿表示，雲林縣動植物防疫所已依標準作業程序，執行1萬6030隻5週齡黑羽土雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。統計至今，今年確診及撲殺禽流感禽場案例共30例，含陸禽28場、鵝2場。

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防檢局指出，近日天氣逐漸回暖，仍有禽流感案例零星發生，業者應加強日常管理，如適時開啟通風設備、採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫；同時維持防鳥設施正常運作，並落實場區門禁管制，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出也應澈底消毒，以共同防範疫情發生及傳播。

防檢局呼籲養雞業者提高警覺，每日自主觀察家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播；未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償，且另處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。（編輯：陳政偉）1120323

#防檢局
#H5N1
#禽流感
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