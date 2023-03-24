精進港區航行安全管理 高港將召開航安專案會議

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪」20日靠泊時撞上高雄港碼頭，引水人被測出有酒精反應；台灣港務公司今天表示，將召開航安專案會議，持續滾動檢視修正港區航行安全規章。

「現代東京輪」（HYUNDAI TOKYO）20日上午約9時5分，原應平行靠泊高雄港77號碼頭，但船頭卻直接撞上碼頭，所幸未釀傷亡。但引水人被測出有酒精反應，引發議論。

台灣港務公司今天新聞稿表示，針對此次船舶碰撞碼頭事件，高雄港務分公司近期將主動邀請運安會、交通部航港局、引水人、輪船公會、船代公會 等共同參與航安專案會議，就各界提供的建議進行討論，持續滾動檢視修正港區航行安全規章，以提升港口航行安全。

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台灣港務公司表示，高雄港務分公司已請高雄港引水人辦事處協助轉知所屬引水人應確實遵守港口航行安全相關規章、引領船舶靠泊作業時應以平移平靠方式靠泊，以及引水人領航時應全程保持無線電（VHF）守聽及順暢通聯，如接獲信號台管制員告警通知，應立即採取修正及應變措施，以免發生航安事故。

台灣港務公司指出，高雄港務分公司於民國109年建置船舶操航智慧警示輔助系統。此次「現代東京輪」碰撞高雄港77號碼頭事件為例，碰撞事故發生前即曾多次以無線電向引水人示警船速過快。（編輯：孫承武）1120324