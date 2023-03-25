高雄國小露營上百人被罰跪 校方啟動輔導究責

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄三民區一所國小舉辦5年級生露營活動，但卻因早起喧嘩，上百名學生遭活動廠商人員不當管教罰跪，校方表示，已依規定通報輔導，今晚將邀集各方說明，並向廠商究責。

高雄三民區一所國小3月20、21日舉辦5年級生露營活動，卻發生承辦廠商活動人員不當管教情事。對此，校方表示，將對所有受影響孩子啟動輔導機制，要求廠商說明並扣款賠償，同時須依兒少法配合調查。

張姓代理校長接受中央社記者電訪表示，校方委託旅行社在旗山區一處露營區舉辦5年級生露營活動，活動第2天表定上午6時30分起床，但部分學生5時許起床走出帳篷外聊天，或在帳內喧嘩。現場值夜輔導員規勸無效後，一時情緒失控，逕對上百名學生施予連坐罰、罰跪1分鐘、罵髒話等不當管教，且並未在第一時間循通報管道通知校方處理。

張姓代理校長指出，校方22日下午獲報後，立即進行校安通報。並於隔天晚間與學生家長聯繫，確認受影響學生情事恐涉及兒少案件，依規定兒少通報。並全面清查是否還有其他學生受害。

校方聲明表示，將針對所有受影響學生啟動輔導機制，今天晚間也邀集各班代表、學校行政人員、家長會及廠商到校，請廠商針對事件說明，同時也針對履約不完整部分，向廠商扣款與相關賠償，並要求依兒童及少年福利與權益保障法配合調查。

校方指出，學校活動絕不允許廠商對學生不當管教。經過這次事件，會再加強了解得標廠商對帶隊員工訓練細節，並針對課程總體評估，徹底檢討。也再次對家長致上最大歉意，未來一定會加強監督及自我控管，讓課程活動可以發揮教育意義。

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高雄市政府教育局則發布訊息表示，已要求校方第一時間以學生照顧及權益為主，落實輔導並社政通報，以及到校了解校外教學各項契約內容，要求廠商應針對事件說明負起責任，並要求學校謹慎全面清查是否還有相關孩子受影響，同時督導學校落實校外教學各項管理規範，檢討管理責任。

教育局強調，嚴禁發生學生不當管教及對待，依照兒童及少年福利與權益保障法確實調查及究責廠商等，並要求各校落實校外教學各項管理規範，確保校外廠商員工訓練細節及課程評估，維護學生學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，確保各學習場域安心學習。（編輯：郭諭儒）1120325