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華南雲雨區影響各地有雨 對旱象幫助有限

2023/3/25 18:03（3/25 19:53 更新）
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中央氣象局指出，25日晚間到26日受到華南雲雨區影響，水氣增加，各地都會下雨。台北市北投區傍晚降雨，下課的學生們撐傘遮雨。中央社記者徐肇昌攝 112年3月25日
中央氣象局指出，25日晚間到26日受到華南雲雨區影響，水氣增加，各地都會下雨。台北市北投區傍晚降雨，下課的學生們撐傘遮雨。中央社記者徐肇昌攝 112年3月25日
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（中央社記者余曉涵台北25日電）中央氣象局今天表示，受到華南雲雨區影響，今天晚上到明天各地都會下雨，但對中南部旱象幫助有限，可能要等到梅雨季時才會比較改善。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，今天晚上到明天受到華南雲雨區影響，水氣增加，各地都會下雨，中部以北會視海峽上的對流發展中，可能有雷電、強陣風跟瞬間大雨的狀況。

葉致均說，27日仍受到華南雲雨區影響，但水氣會逐漸減少，降雨相對趨緩，28日水氣明顯減少，只剩下北部、東半部跟中部山區會有陣雨，29日到30日水氣再度增加，除了北部外，中部也會有零星降雨。

葉致均表示，31日水氣再度減少，屆時只剩北部跟東半部山區有陣雨。

溫度方面，葉致均說，受到東北季風影響，明天起跟高溫會稍微下降，北台灣高溫落在攝氏17度到20度，中部跟花蓮在23度到24度，南部及台東約在26度到29度之間。

葉致均表示，明天入夜後會比較偏涼，中部以北低溫約15到17度，其他地區在18到20度，後續溫度則會逐日回升。（編輯：陳政偉）1120325

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#葉致均
#中央氣象局
#華南雲雨區
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