華南水氣移入 台南終於下雨了

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（中央社記者張榮祥台南25日電）中國華南地區水氣移入影響，台南天空今晚烏雲密布，晚間7時許開始降雨，雨勢雖不大，卻讓人欣喜，有些人特地跑到戶外享受雨淋，更歡呼說：「終於下雨了」。

台南今天傍晚開始刮風，天空出現烏雲，晚上7時許終於降雨，連設於中西區的中央氣象局南區氣象中心人員一時也無法置信，趕快跑到戶外確認。

其實，在夜幕低垂前，臉書（facebook）已開始有人貼出台南天空烏雲圖文，期待老天作美降雨，當雨滴落下時，更有人馬上發文說：「台南終於下雨了」，欣喜之情，溢於言表。

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不過，台南入夜才降雨，南區氣象中心尚未完整觀測各行政區雨勢，單以台南舊城的中西區來說，雨勢不大。

水利署南區水資源局最新資料顯示，全台最大水庫曾文水庫有效蓄水量5732萬公噸，蓄水率11.31%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量5425萬公噸，蓄水率68.49%；這兩座水庫以灌溉為主。供應台南民生及產業用水的南化水庫，有效蓄水量3382萬公噸，蓄水率37.79%。（編輯：張銘坤）1120325