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浪漫台三線跨族群攜手策展 要成為每個人的客家

2023/3/25 20:44（3/25 21:01 更新）
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客家委員會25日舉辦浪漫台3線藝術季共識營活動，客委會主委楊長鎮（前左5）出席，與30多個團隊共80多名策展核心成員及地方夥伴齊聚一堂，凝聚策展共識。（客委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月25日
客家委員會25日舉辦浪漫台3線藝術季共識營活動，客委會主委楊長鎮（前左5）出席，與30多個團隊共80多名策展核心成員及地方夥伴齊聚一堂，凝聚策展共識。（客委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月25日
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（中央社記者楊淑閔台北25日電）客委會第2屆浪漫台三線藝術季6月24日到8月27日將跨5縣市展開，主題為花啦必駁Falabidbog，為客語多彩繽紛之意。客委會今天表示，本屆由不同族群參與策展，要讓客家成為每一個人的客家。

行政院客家委員會今天舉辦浪漫台三線藝術季共識營活動，在策展人、藝術家、設計師、餐飲顧問、媒體行銷及在地共創等30多個團隊，共80多名策展核心成員及地方夥伴齊聚下，凝聚策展共識，對即將展開的「第2屆浪漫台三線藝術季」，提出長期發展願景。

楊長鎮說，浪漫台三線藝術季就是一個不斷對話的過程，本屆主題是花啦必駁Falabidbog，為客語的多彩繽紛之意，將展出更多精彩的台三線客庄美學、飲食特色文化。

不同於過去以藝術創作為主的藝術季策展思維，客委會指出，本屆藝術季在策劃階段就設立「藝術策展」、「設計導入」、「跨界文化實驗計畫」等3大主軸，前所未有地集合數十個國際及地方團隊加入共創。

財團法人客家公共傳播基金會董事長陳邦畛指出，參與者或許不是客家人，但大家做客家事，就是客家國家隊；也如同楊長鎮所提到的，做客家不是為了客家人做客家，而是為了國家而做客家。

陳邦畛並說：「客家文化過去因為只有客家人參與，只是客家人的客家，圈外人不知道我們在做什麼，非常可惜，希望可以透過這次藝術季，藉由不同領域、不同專業、不同族群的人合作，讓客家成為每一個人的客家。」

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總策劃團隊左腦創意執行長程詩郁說，包括自己在內的大部分共創團隊成員，都非客家人；當越多人參與客家、了解客家，這個文化的包容性和養分就會越來越多，形成一個正向的文化發展循環，創造出大眾理解客家及多元文化的機會。

客委會補充，即日起，藝術季暖身活動已陸續開展，可隨時關注浪漫台三線藝術季官方臉書粉絲頁http://facebook.com/romantic3.tw/獲取藝術季籌劃發展的第一手資訊。（編輯：陳政偉）1120325

#陳邦畛
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陳邦畛
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