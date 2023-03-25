超商雙雄萬家門市關燈一小時 邀全民減碳愛地球

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響應「Earth Hour 地球一小時」活動，全家便利商店25日晚間8時30分關閉全台4100間店的店外招牌燈，預計可節省6495度電；依台電家戶用電量統計，相當於18個家庭一整年用電量。中央社記者林克倫攝 112年3月25日

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（中央社記者曾智怡台北25日電）響應2023地球關燈一小時（Earth Hour）活動，統一超商、全家便利商店共約萬家門市在晚間8時30分起，關閉戶外招牌燈1小時，邀請全民一同減碳愛地球。

「Earth Hour 地球一小時」為國際環境保護運動，2007年起自澳洲雪梨發起，利用每年3月最後一個週六晚間關燈行動，讓大眾重視環境問題，至今全球累計逾190個國家區域及超過1.8萬個世界地標共同響應，不少台灣企業也參與其中。

統一超商與公益合作夥伴荒野保護協會共同響應「Earth Hour地球一小時」，包含7-ELEVEN、康是美、悠旅生活（星巴克）、COLD STONE、Mister Donut、21Plus、Semeur聖娜、聖德科斯等共8大通路品牌共同參與，晚間8時30分起，超過7000間門市關閉戶外招牌燈1小時，約可省下1萬度電，相當減少5公噸的溫室氣體排放量。

統一超商指出，若換算成高鐵搭乘次數，相當於一名旅客搭乘高鐵北高來回超過200趟的碳排放量。

全家便利商店臉書粉專「全家在這里」日前發文表示，「我們店也終於到這一天了…是時候該關了！」全家同樣在晚上8時30分關閉全台4100店的店外招牌燈，預計可節省6495度電；依照台電的家戶用電量統計，相當於18個家庭一整年的用電量。

台電位於公館的台電總部大樓，也在晚間8時30分起，除維持電力調度、通信與資訊機房必需電力確保供電無虞，關閉2棟建物合計近40層樓超過60個單位所有照明與插座電力，預估約省下100度電力。

台電晚間表示，統計今晚全台響應地球一小時關燈活動共節電約15萬度，刷新參與14年來歷史新高紀錄，等同減少76.4噸的二氧化碳排放。（編輯：林興盟）1120325

統一超商號召康是美、悠旅生活（星巴克）、COLD STONE、Mister Donut、21Plus、Semeur聖娜、聖德科斯等共8大通路品牌共同參與，25日晚間8時30分起，超過7000間門市關閉戶外招牌燈1小時。（統一超商提供）中央社記者曾智怡傳真 112年3月25日