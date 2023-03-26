壽山動物園開箱秘境獸舍 專家學者肯定改造成果

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高雄市壽山動物園2022年重新開園試營運，已吸引40萬人次到訪。日前園方邀請獸醫師、生態學者等開箱不對外開放的動物獸舍。（高雄市政府觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月26日

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄市壽山動物園去年重新開園試營運，已吸引40萬人次到訪。日前園方邀請獸醫師、生態學者等開箱不對外開放的動物獸舍，市府觀光局表示，專家學者對改造工程高度肯定。

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，壽山動物園推動新動物園運動的改造，除了展場更新，其實還有許多遊客看不到的地方，像是過去的動物獸舍陰暗潮濕、通風不良，這次也投注經費改造多個獸舍。

高閔琳說，獸舍是動物主要棲息空間，除移除改造原有隔間與天花板及排水，充分引入自然採光，也提升空間安全性與清潔度，更透過環狀動線設計，增加動物進出的活動空間。

觀光局發布新聞稿表示，日前邀請獸醫師公會、福爾摩沙獸醫臨床醫學會、建築師公會、自然生態學者等代表，為社會大眾揭開動物獸舍。

高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏參觀後表示，獸舍中新設的地磅，以及為讓動物在醫療處置過程中保持穩定的通道設計，除讓保育員掌握動物體態外，也讓獸醫進行醫療處置時更為安全。

高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會理事長張益福說，園方在外展場棲地環境的營造，讓動物行為可自然展現，以不驚擾方式近距離觀察動物，也達到生命教育功用。

負責台灣黑熊的王姓保育員也說，改善後的空間，兼顧保育員工作安全及作業上調度動物的便利，更讓動物有充分個別空間，像是黑熊展場上新的多層次棲架平台和專屬水缸，可讓黑熊自由休憩或泡水；另外也增加藏食物空間，可豐富動物自身行為。

觀光局表示，為營造更貼近自然生態的環境，部分區域採動物混養，並以分散區域放置食物的方式，降低動物爭食；壽山動物園在規劃之初，就邀請台北市立動物園、台灣動物園暨水族館協會、中山大學、屏東科技大學等相關動物領域專家學者提供建議。（編輯：陳仁華）1120326