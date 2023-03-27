中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

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中央通訊社27日舉辦99週年社慶表揚活動，董事長劉克襄（圖）致詞表示：「99是充滿願景、想像的數目，我們會承襲這樣的榮耀，繼續往前，穩固自己也持續與時俱進」。中央社記者張皓安攝 112年3月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）中央通訊社今天舉辦99週年社慶表揚活動暨6樓會議室啟用茶會，董事長劉克襄認為99是充滿願景的數目，盼大家承襲榮耀、穩固向前；社長張瑞昌也宣布推動全新人才海外培訓計畫。

劉克襄分享，今天是中央社的大喜之日，99是非常美麗圓滿的數字，之於人或公司行號都屈指可數，尤其在媒體行業，幾乎找不到另一家與中央社資歷接近。劉克襄指出，成立於1924年的中央社，甚至比其他亞洲通訊社如中國新華社（1931年）、日本共同社與時事通信社（皆1945年）、韓國韓聯社（1980年）都還早。

劉克襄表示，中央社是台灣重要的文化資產，在走廊擺出的舊機器肩負著70、80年前，發布新聞給全世界的歷史意義。而在他服務的6年來，更感受到中央社是一個走得穩健且中道正向的品牌，「99是充滿願景、想像的數目，我們會承襲這樣的榮耀，繼續往前，穩固自己也持續與時俱進」。

張瑞昌分享，近期他參與活動時，講了一段關於美國職籃NBA球隊馬刺的小故事。在拿過5次總冠軍的馬刺隊球員休息室，掛了一幅社會改革家雅各布．里斯（Jacob August Riis）的一段話，上面寫到，當里斯覺得一切努力看似無用時，會去看石匠敲打石頭。

里斯說：「可能敲了100下，石頭上連一條裂縫都沒有，但就在第101下，石頭斷裂為兩半，讓我了解到，把石頭劈開兩半的不是最後那一下，而是先前的每一次敲擊。」

張瑞昌認為，這種專注當下、只做好一件事，且日復一日、無怨無悔的精神，很像希臘神話裡推動巨石的薛西弗斯，「那是勤奮敬業的職人象徵，也是社會前進的重要動力，新聞工作也是如此」。

張瑞昌今天也宣布2項「永續願景」政策，對外，成立「中央社100週年社慶」籌備小組，積極開展與閱聽人對話，也與台灣社會接軌；對內，則推動「未來世代人才培訓計畫」，參酌現有國外短期進修或考察辦法、外語採訪人員培訓辦法，以一年至少新台幣100萬元預算，提供一年2人、每人以半年為期的海外培訓，為中央社培養下一代而努力。未來2項政策都會提報社務會議討論。

現場也表揚服務年資滿40年、20年、10年資深工作人員與111年度考績優等人員。服務40年的財務室行政專員黃金枝感性分享，畢業後她就到社內服務，這是她的第一份也是唯一的工作，青春、歲月、家庭都在這裡成長，有如家一般，並感謝所有曾與她努力奮鬥、家人般的同事。

「祝中央通訊社，長春不老。」最後在劉克襄、張瑞昌與副社長曾嬿卿切下生日蛋糕的祝福聲中，為社慶活動畫下圓滿句點。（編輯：張雅淨）1120327