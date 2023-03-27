高雄小學生露營罰跪案 事發地露營區不合法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄三民區一所國小日前舉辦露營活動，卻發生學生遭廠商輔導員罰跪事件，引發議論。而這處露營區位於農牧用地，提供露營使用並不合法，此前已遭市府裁罰共新台幣18萬元。

高雄三民區一所國小於3月20、21日舉辦5年級生露營活動，但上百名學生卻遭活動廠商教官不當管教罰跪。教育局除了追究違失校外教學廠商的責任外，也做出撤換校長的決定，並指派督學代理職務。

這處露營區是否合法也引發關注，高雄市農業局今天對中央社記者表示，經查，場地現況是合法設立的休閒農場，不過場地露營的經營行為不完全符合經營計劃，農業局曾要求休閒農場改善，並已累次裁罰金額18萬元。

農業局表示，休閒農場未經許可，即經營露營場地，農業局將依休閒農業輔導辦法與農發條例進行裁罰，並要求限期改善；如果沒有改善，將持續裁罰。

高雄市觀光局表示，這處休閒農場位於旗山區，若要申請經營露營區，必須全部都合格、合規，才能畫設1公頃以下為露營場範圍後，向觀光局提出「土地農牧容許使用」申設，但此案違反農發條例等規定，也未向觀光局提出申請。

稍早社會局發布新聞稿表示，社會局家防中心接獲事件通報，在25日和今天訪談這名輔導員，輔導員坦承有要求學生下跪情形。經評估已違反兒少法第49條規定，對兒少不當對待，將依法裁處6萬至60萬元罰鍰，並得公布姓名。（編輯：陳清芳）1120327