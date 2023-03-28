基隆安樂至八堵火車站免費接駁 延長試辦至6/30

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基隆市政府自23日起試辦安樂區到八堵火車站的免費接駁公車，經評估後，決定延長試辦至6月30日。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月28日

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）國道客運9026路線近期頻脫班引民怨，基隆市政府23日起試辦安樂區免費接駁到八堵火車站公車，通勤族可轉搭台鐵109次自強號，市府經評估後，決定延長試辦至6月30日。

基隆市政府交通處今天發布新聞稿表示，安樂區至八堵火車站免費直達接駁公車共2班次，分別於平日上午7時5分及上午7時15分，自國家新城站發車，沿途停靠天驕社區、樂利三街口、婦幼中心、長庚醫院、自強橋頭及富景天下站。

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交通處指出，2班次預計於上午7時25分及上午7時35分抵達八堵火車站，民眾可無縫轉乘上午7時43分發車的台鐵109次自強號，約上午8時抵達南港站、上午8時10分抵達台北站。

交通處表示，國道客運平日上午尖峰時段，不僅候車時間較長，且行經高速公路易壅塞路段，若搭乘接駁公車至八堵火車站後，再轉乘台鐵直達車前往南港站或台北車站，可減少民眾通勤時間。（編輯：李錫璋）1120328