羅馬假期重新登場 華航每週3班帶你暢遊義大利

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（中央社記者陳攸瑋羅馬28日專電）羅馬當地27日上午正式迎接睽違3年的「台北-羅馬」直航復航，華航每周將提供3班往返服務，羅馬假期正式登場。搭乘此班復航的旅客開心表示直航不僅省時，情感上相對更安心。

羅馬是世界著名的歷史文化名城，有許多歷史遺跡，一直是台灣民眾赴歐洲旅遊或蜜月的首選城市之一，隨著後疫情時代來臨，羅馬當地27日上午正式迎接睽違3年的「台北-羅馬」直航復航，羅馬假期正式到來。

在27日首航儀式中，羅馬機場航空業務發展主管斯克里博尼（Federico Scriboni）、駐義大利代表蔡允中紛紛表示今天很高興迎來「羅馬-台北」的直航復航。這是一個新的、期待已久的開始，象徵疫情陰霾已過去 ，衷心祝願台義復航並切蛋糕慶祝。

為慶賀這一天的到來，登機口特別設置專供拍照的地點以及供乘客享用的茶點區，並向離境旅客乾杯致意，讓旅客在驚喜和熱情的氣氛中踏上回台旅程，在機上也贈送旅客搭機小禮。

一位住在羅馬的民眾向中央社表示「心裡真的感到非常激動與開心，對於住在羅馬的台灣華僑而言，在過去3年沒有直航的日子裡，可以回到台灣是非常不容易的事，光是轉機加飛行往往超過20小時，非常不方便，現在直航後，從義大利回台灣只要12個小時多，從台北飛羅馬也只要14個小時多」。

此外，民眾也表示除了時間上較方便外，在情感上也相對安心，畢竟是自己國家的航空公司，在搭乘上也會安心許多。

華航宣布，羅馬航線將以目前客機中最先進的新世代客機A350飛航，經濟艙有243個座位，豪華經濟艙有31個座位，商務艙有32個座位。

台北直飛羅馬出發航班CI075，每周二、四、日晚間11時45分起飛，當地時間隔日上午7時45分抵達。回程羅馬至台北航班CI076，每周一、三、五上午11時30分出發，台北時間隔日上午5時50分抵達桃園機場。（編輯：韋樞）1120328