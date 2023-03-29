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特派專欄／朝貢外交或下馬威？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
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石門寶二水庫人工增雨 水利署：旱象仍未解除

2023/3/29 16:23
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（中央社記者曾智怡台北29日電）華南雲雨區接近台灣，水利署地面增雨作業小組下午2時起陸續於翡翠、石門、寶二水庫等地啟動地面人工增雨作業；水利署表示，本次鋒面以中、北部少量降雨為主，仍無法解除旱象，呼籲大家持續加強節約用水。

氣象專家吳德榮今天表示，今晚、明天中部以北及東半部有局部陣雨；清明連假期間，晴雨交替，4月1日、2日中部以北及東半部有局部短暫陣雨。

水利署透過新聞稿指出，本波鋒面影響預計至4月2日，將24小時守視雲雨實況，適時通知水庫單位進行作業，盼為集水區增加更多雨量。

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水利署說明，依照氣象情資，本次降雨以中、北部將斷斷續續出現少量降雨為主，仍無法解除旱象，將持續調度水源，辦理緊急開源措施，以降低災害帶來影響，並延長水庫供水時間，也呼籲大家持續加強節約用水。

根據水利署統計，北部的石門水庫蓄水率51.44%、翡翠水庫74.9%；中部德基水庫53.41%；竹苗一帶，寶山第二水庫48.38%、永和山水庫48.09%、鯉魚潭水庫38.32%、明德水庫29.73%。（編輯：趙蔚蘭）1120329

#吳德榮
#寶二水庫
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