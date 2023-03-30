北捷文湖線列車過3站不停 乘客按緊急對話鈴反映

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北30日電）有網友表示，台北捷運文湖線今過站不停，且按下緊急通話鈴後行控中心似乎沒發現異常。北捷表示，初判是停靠站訊號異常，議員則批北捷螺絲太鬆、輕忽安全。

有PTT網友發文指出，今早上8時30分左右，搭乘北捷文湖線從南港展覽館要到南港軟體園區上班， 結果過了南港軟體園區站卻沒有停車，到了下一站東湖站也沒停。

網友表示，乘客按下緊急通話鈴反映已經過站不停2站，行控中心聽起來似乎沒發現異常，還問現在位置在哪裡。 結束通話後，快到葫洲站時感覺車輛有減速，但又開到大湖公園站，中間跳過了3站不停。

北市議員王欣儀質疑，文湖線上班尖峰時間的班距很短，若乘客未在過東湖站的時候按下緊急通話，行控中心會不會等撞上前一班列車後才會發現異常？怎麼列車過站了還未察覺，還要等民眾通報才停車。

北捷則回應，文湖線南港軟體園區站、東湖站及葫洲站，發生往動物園方向月台過站不停，行控中心依SOP於大湖公園站安排車上約70名旅客換乘後續列車，未延誤，初步研判為列車停靠站訊號異常，至於詳細原因將於送回機廠後詳查。

北捷說，文湖線系統採列車自動保護設計，旅客搭乘安全無虞，處理期間文湖線營運未中斷，並採彈性調度列車及調整班距因應，另車站及列車加強廣播及派員引導。

王欣儀表示，去年9月文湖線才發生因列車無法自動行駛，延誤時間將近半小時，結果現在又出包，批北捷及捷運工程局不用心，要求儘速查明原因後並全面檢修加強。（編輯：張銘坤）1120330