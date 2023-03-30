單株抗體擴大使用對象 癌症病患、器官移植者適用

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北30日電）指揮中心發言人羅一鈞表示，今天專家會議建議，Evusheld單株抗體擴大使用對象，新增治療中癌症病患、具重大傷病卡的器官移植患者、須長期治療的全身性自體免疫患者。

過去Evusheld適用對象主要包含有排斥反應的接受實體器官或血液幹細胞移植、接受CAR-T治療或B細胞清除治療、嚴重先天性免疫不全、血液腫瘤病患（淋巴肉瘤、何杰金氏、淋巴及組織其他惡性瘤、白血病），以及感染HIV等對象。

據中央流行疫情指揮中心統計，國內Evusheld單株抗體庫存量還有7128劑，相當於還有3564人份，效期到今年11月30日。

另外，隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，迎接全面解封、回歸正常生活，中央流行疫情指揮中心宣布，將於3月6日起至4月30日期間，推動「疫苗+1、解封安心」全民COVID-19疫苗接種運動。

林口長庚醫院副院長、兒童感染科主治醫師邱政洵今天分享施打疫苗好處實證。首先是以美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料分析，18歲以上成人2021年至去年接種mRNA疫苗，對於預防住院的疫苗保護效益結果顯示，在Omicron流行期問，接種2劑疫苗者，2個月內預防住院效果73%。

再者，是以年齡來看，65歲以上長者接種完2劑COVID-19疫苗，2個月內預防效果為77%，之後隨時間減弱，至6個月約53%，疫苗預防住院的效應會隨著時間推移減弱，邱政洵建議，民眾在施打疫苗一陣子後，可接種追加劑，再提升保護力。

另外，依美國於去年9月至11月BA.5變異株為主要Omicron病毒株流行期間，分析18歲以上成人接種COVID-19疫苗效益結果顯示，接種3劑單價疫苗後預防住院效果會隨時間減弱，接種後7至119天為68%，超過120天降至38%。

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針對雙價疫苖效益初期研究顯示，與最後一劑單價疫苗接種間隔為5至7個月、8至10個月、11個月相比，再接種一劑雙價疫苗預防住院相對效果為42%至48%，邱政洵說，單價疫苗提供免疫力可能逐漸消退，建議以雙價疫苗作為追加劑接種。

據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種1萬1731人次，截至目前為止疫苗接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、追加劑接種率76.6%，第2次追加劑接種率 24.3%，65歲以上接種率47.5%。（編輯：陳政偉）1120330