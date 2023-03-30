陪森管員縱橫山林 退役打檔機車捐贈花工汽車科

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花蓮林區管理處30日將11部退役打檔機車及3輛汽車捐贈給花蓮高工汽車科教學使用，供學子實習拆解。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月30日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）森林護管員的日常是騎乘打檔機車到山林裡巡護，為讓老舊汽機車發揮剩餘價值，花蓮林管處今天將11部退役打檔機車及3輛汽車捐贈給花蓮高工汽車科教學使用，供學子實習拆解。

今天舉行捐贈儀式，花蓮林區管理處長黃群策表示，在退役汽機車中，汽車約駕駛12萬公里汰換，機車則是以6年為限，但仍視經費與實際車況延長使用。機車使用最久車輛長達8、9年，車身布滿坑坑疤疤的凹痕，也記錄森林護管員縱橫峭壁山崖、守護山林的日常。

打檔車陪伴森林護管員守護山林，森林護管員與車子都有特別的情感，功成身退後繼續發揮效益，是大家所樂見，提供花蓮高工學生實習拆解課程使用，期許學子能善加利用學習，再次延續車輛最大效益，為教育資源盡心力。

國立花蓮高工校長黃鴻穎代表受贈時表示，感謝林管處多年來持續捐贈退役車輛，106年至今已捐贈打檔機車87輛、汽車7輛，提升汽車科教學品質及專業技能，期盼學子們在優良的學習環境下成長卓越，具備專業競爭力。

花蓮高工汽車科歷年參加全國技藝競賽汽車修護、汽車噴漆、汽車技術職類創造多項佳績。（編輯：謝雅竹）1120330