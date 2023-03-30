公視法修正草案政院通過 胡元輝盼儘速完成修法

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）逾13年未修正的「公視法」修正草案今天獲行政院通過，將送請立法院審議。公視董事長胡元輝表示，這次修法是歷年最大也最實質性的1次，由於立法院本屆會期有限，盼能儘速完成修法。

「公共電視法」自1997年公布施行至今，僅歷經4次修正，最後一次是在2009年，許多制度已不符合現代公媒營運模式。文化部指出，此次修法，針對公視捐贈經費上限、董監事選任門檻、國際及多元族群頻道法制化，及回歸「財團法人法」規範等皆有修訂條文。

胡元輝告訴中央社記者，這次修法可能是歷年最大也最實質性的1次，將公視營運與經費內容法制化，對公視長年發展是很重要的一步，「很多業務都是專案性、臨時性，不確定狀態，通過法制化讓我們有穩定的業務支持，回歸整理運作對公共電視獨立自主性有益，也有助於台灣媒體生態」。

從2001年起，政府每年捐贈公視固定為新台幣9億元，胡元輝指出，現行法規完全無法其他國家公共媒體相比，例如相近的日本NHK年經費1976億元、韓國KBS也有329億元，「他們都是我們的幾百倍、幾千倍，國際甚至把我們當作最低值的研究樣本」。

胡元輝認為，近年公共媒體的存在，無論在影視產業或新聞生態都有標竿作用，「拿掉9億的天花板上限，希望能逐漸擴張，開放年度企劃有調整空間，再編列預算能越來越支持」。

過去，公視董事會由17到21人組成，由行政院提名董監事候選人，再提交立法院推舉、組成的董監事審查委員會，以3/4以上委員多數同意後，最終送請行政院長聘任。由於選任門檻過高，無論任何政黨執政皆遇到無法如期完成選任情形，最近期的第7屆就延宕了966天。

在此次修正草案中確實將門檻下修到董事人數為11至15人，選任門檻由3/4修正為2/3。胡元輝表示，儘管公視董事會內部討論有不同聲音，有認為應維持3/4或降至1/2，但2/3是目前的共識。至於董事人數調降，他指出，全球主要公共媒體董事會規模，基本上也是趨近9至15人間。

肩負族群、國際傳播重責的台語台、客家電視台、Taiwan Plus部分，胡元輝說，公視過去多是以標案或專案補助方式委託公視執行，一直存在未有明確預算法源，只能以採購方式辦理，造成經營穩定性不足問題，期待此次修法能賦予更明確的法制化基礎，圓滿執行族群與國際傳播任務。

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行政院草案已過，「公視法」修正草案將送到立法院審議，胡元輝坦言目前會期僅到5月底，9月開始的下個會期又面臨立法委員改選與總統選舉，「可用時間非常有限，由衷希望這個會期能完成3讀作業」。

胡元輝說，他能理解各界對公共媒體發展有不同想像，雖尊重立法院的考慮，但希望大家能就有共識、重要的議題，如營運經費、業務範圍、董監事審查門檻、董事會組成人數等儘速展開作業，「針對這些重要課題進行突破，無論對公共電視也好，台灣社會也好，都是好事，我也樂觀其成」。（編輯：李亨山）1120330