缺蛋加環保抬頭 台南雞蛋自動販賣機變景點

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設在台南市東區育樂街商圈的雞蛋自動販賣機，近期成為熱門打卡景點，販賣機上貼有以友善飼養方式生產放牧雞蛋理念的文字說明，31日上午販賣機的雞蛋已銷售一空。中央社記者楊思瑞攝 112年3月31日

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市東區育樂街商圈有一台罕見的雞蛋自動販賣機，販售以環境友善飼養方式生產雞蛋，每顆售價新台幣25元，原本客源有限，但近期缺蛋加上環保概念普及，漸漸成為熱門景點。

這台被稱為全台唯一雞蛋自動販賣機設在鄰近成功大學、台南一中的育樂街商圈，旁邊貼有文字說明以友善飼養方式生產放牧雞蛋的理念，販賣機上也會播放宣傳影片，與一般的食品飲料販賣機不太相同，反而有「夾娃娃機」的感覺。

記者今天上午前往時，販賣機的雞蛋已販售一空，從宣傳影片中可看到販賣機操作方式，一顆顆新鮮雞蛋整齊排列在櫥窗中，消費者可以點選一次購買1顆、2顆或3顆，然後雞蛋會被履帶運上平台，再被送到取蛋口，消費者蹲下取蛋時，就是體驗生產者撿雞蛋的感覺。

設置販賣機的食二糧友雞生活計畫創辦人楊環靜接受中央社記者電訪表示，1顆生雞蛋賣25元聽起來很貴，但只要了解這些蛋的生產過程及所創造的環境價值，那就會覺得很便宜，在極端氣候變遷情況下，台灣飼養系統與消費者如果一直停留在傳統格子籠飼養觀念，可預見未來將更常面對缺蛋危機。

楊環靜說，雞蛋本應是畜產品中生產過程耗費能量最少的，可用來鼓勵替代部分肉品食用，但台灣規模化養雞業飼料大多從國外進口，不僅運送過程耗費大量碳足跡，且生產端可能有砍伐雨林、基改作物、破壞自然環境等爭議。

她進一步指出，參與友雞生活計畫的牧場以低密度飼養，食物來源以在地生產的友善耕作作物為主，除了飼料外，並充分利用生、熟廚餘，加上讓雞在良好的自然條件下快樂過日子，生出來的蛋自然品質很好。

楊環靜表示，曾有消費者擔心自動販賣機賣的雞蛋，在從貨架送到取蛋口過程中可能因碰撞而破裂，但至今沒有發生過，顯示蛋殼硬度有一定水準，比較困擾的是放牧雞不比規格化生產養雞場，蛋容易有大小不一問題，曾出現在販賣機裡面「卡蛋」的現象，之後會再調整一下機器。

她說，販賣機設置至今約1年多來，最慘曾1個月賣不到30顆，但最近因社會關注缺蛋議題，又有網友上網分享用自動販賣機買雞蛋的有趣過程，最近突然變成台南的網紅打卡景點，業績增加大概5倍，才會出現「空機」情況，如果貨源許可，會適時進行補貨。

楊環靜指出，自動販賣機營收要打平很困難，重點是推廣同溫層的概念，設在成大附近也是希望爭取更多年輕族群認同，花25元買1顆雞蛋對環境的幫助，大概等同參加1天淨灘活動，外食族買1顆自己煮，或帶到餐飲店讓店家用在自己要購買的餐點中，都是用行動在支持環保。（編輯：謝雅竹）1120331