打破學界認知 中研院團隊發現「必要基因」會改變

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（中央社記者曾以寧台北31日電）中研院特聘研究員呂俊毅率研究團隊發現「必要基因」可在演化中快速改變，打破過往學界對必要基因在演化過程會保持不變的認知，可望助攻疾病成因與基因治療研究。

台灣科技媒體中心今天透過新聞稿表示，中央研究院分子生物研究所特聘研究員呂俊毅率團隊完成的這篇研究，在昨天登上國際期刊「自然生態與演化」（Nature Ecology & Evolution）。

呂俊毅表示，「必要基因」（essential genes）是指細胞中不可或缺且與生存至關重要的基因，已知許多人類疾病，都與必要基因功能受損或發生突變有關。且因必要基因常參與在細胞最基本生理功能中，所以也保留在所有生物中，有如生物體內的活化石。

呂俊毅說明，這項研究利用基因置換技術和5種酵母菌，探討代表各種不同功能的86個必要基因的演化途徑，和影響演化速度背後的重要因子。

呂俊毅解釋，因酵母菌有約1000多個必要基因，其中有60到70%與人類細胞的必要基因相同，且酵母菌只要90分鐘即可完成一個世代的繁殖，因此常被作為演化生物學實驗的模式生物，以模擬從古至今生物演化的過程。

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呂俊毅說，研究結果驗證，有52%必要基因在幾億年演化中幾乎沒有改變，但有10%的必要基因，在演化的過程中會產生劇烈改變，打破了過往科學界認為必要基因不會輕易變動的想法。

呂俊毅指出，若能更瞭解快速演化背後的原因，將有助於未來研究疾病成因與發展基因治療新技術，如這項研究中分析會快速演化的必要基因之一，在人體細胞中就與細胞癌化有關；研究團隊藉由暸解必要基因的改變與影響，盼從不同角度找到生物產生疾病在基因層面的可能原因。（編輯：陳政偉）1120331